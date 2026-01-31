Nicolò Fagioli, al termine della partita contro il Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: (LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA)
Fagioli (Sky): "La classifica fa paura da 7 mesi. Ora ogni punto è vitale"
Fagioli (Sky): “La classifica fa paura da 7 mesi. Ora ogni punto è vitale”
Le parole al termine della partita persa contro il Napoli del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli
Se la classifica fa paura? Fa paura da sette mesi. All'inizio dicevi "c'è la prossima, c'è la prossima"... Ora la prossima non c'è più. Quando stai lì sotto ogni punto è vita. Il mister sta lavorando tanto sul fatto di rientrare meglio nel secondo tempo. Dopo 2/3 minuti prendi sempre gol. E' assurda questa cosa, dobbiamo migliorare. Ogni partita ora deve essere vitale.
