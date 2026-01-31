Fagioli (conf): “La fiamma non si è spenta. Continuiamo a lottare”

Nicolò Fagioli, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli. Ecco le sue parole:
Abbiamo affrontato una squadra fortissima, abbiamo sofferto il loro pressing e sbagliato troppo a livello tecnico. Il secondo tempo siamo entrati meglio, il rammarico è sicuramente il primo. Sicuramente il mister sta lavorando molto sul darci la grinta per risalire, stiamo lottando per salvarci. Abbiamo già iniziato nelle ultime partite a dare qualcosa di diverso, ma contro il Napoli che fisicamente è straripante non era facile. La fiamma non si è spenta, è impossibile. Nessuno della squadra sta mollando. A livello difensivo dobbiamo migliorare come squadra, stiamo prendendo troppi gol a partita e diventa difficile vincere così. Nelle ultime partite mi stanno marcando molto stretto, devo esser bravo io a smarcarmi
