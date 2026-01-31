Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Meret: “Presa una botta sulla parata su Gudmundsson. Felici per la vittoria”

news viola

Meret: “Presa una botta sulla parata su Gudmundsson. Felici per la vittoria”

meret
Le parole del portiere del Napoli, Alex Meret, al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 2-1
Redazione VN

Il portiere del Napoli, Alex Meret, a Dazn al termine della partita vinta contro la Fiorentina. Le sue parole:

Vergara giocatore di grande qualità. E' un ragazzo di Napoli, ci tiene tanto a questa maglia. Ci sta dando una grande mano. Io sto bene, ho solo preso un colpo alla testa sulla seconda parata su Gudmundsson. Come sta la squadra? Siamo dispiaciuti per l'infortunio di Di Lorenzo, speriamo non sia grave. Lo aspettiamo, è troppo importante per noi. Lo abbiamo visto un po' triste e amareggiato, speriamo non sia troppo grave. Il momento è difficile, siamo pochi, ma stiamo dando tutto. Ora abbiamo una settimana per recuperare le energie, sperando di ritrovare qualche compagno. La mia partita? Sono contento della mia prestazione, ma soprattutto per la vittoria. Sono stato fermo per diverso tempo, ma ci dobbiamo far trovare pronti in questa situazioni di emergenza.

Leggi anche
Vanoli: “Penalizzati da errori individuali. Piccoli ha accusato questo trasferimento”
Conte furioso: “Infortuni gravi e con il mercato bloccato. Così è un suicidio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA