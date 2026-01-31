Il portiere del Napoli, Alex Meret, a Dazn al termine della partita vinta contro la Fiorentina. Le sue parole:
Meret: "Presa una botta sulla parata su Gudmundsson. Felici per la vittoria"
Meret: “Presa una botta sulla parata su Gudmundsson. Felici per la vittoria”
Le parole del portiere del Napoli, Alex Meret, al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 2-1
Vergara giocatore di grande qualità. E' un ragazzo di Napoli, ci tiene tanto a questa maglia. Ci sta dando una grande mano. Io sto bene, ho solo preso un colpo alla testa sulla seconda parata su Gudmundsson. Come sta la squadra? Siamo dispiaciuti per l'infortunio di Di Lorenzo, speriamo non sia grave. Lo aspettiamo, è troppo importante per noi. Lo abbiamo visto un po' triste e amareggiato, speriamo non sia troppo grave. Il momento è difficile, siamo pochi, ma stiamo dando tutto. Ora abbiamo una settimana per recuperare le energie, sperando di ritrovare qualche compagno. La mia partita? Sono contento della mia prestazione, ma soprattutto per la vittoria. Sono stato fermo per diverso tempo, ma ci dobbiamo far trovare pronti in questa situazioni di emergenza.
