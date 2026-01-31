Vanoli: “Penalizzati da errori individuali. Piccoli ha accusato questo trasferimento”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli:
Dobbiamo essere più attaccati alla partita, sapevamo di venire qua in casa di una squadra forte e delusa dall'uscita dalla Champions, dovevamo stare più attenti anche sul primo gol. Gli errori individuali ci stanno penalizzando, senza nulla togliere al Napoli meritavamo di pareggiare.
Piccoli, l'attacco e gli errori—
Purtroppo Roberto a volte ha accusato il peso di questo trasferimento, ma si sta mettendo a disposizione. Lui e Kean lavorandoci sono una bella coppia, manca un po' il tempo ma sono cresciuti. Dobbiamo ritrovare il miglior Moise e limare quei particolari che ci hanno fatto perdere punti. Con le piccole abbiamo sempre fatto fatica, ora inizia il nostro campionato e si vede se siamo cresciuti o meno.
Abbraccio con Lukaku—
Lui è stato una parte importante del titolo vinto con l'Inter, sono contento che ci siamo lasciati qualcosa a vicenda
