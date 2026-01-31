Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Conte furioso: “Infortuni gravi e con il mercato bloccato. Così è un suicidio”
C'è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso. Tante partite di fila in pochi giorni, giocatori che devono riposare che sono costretti a giocare. Di Lorenzo è a rischio per il crociato, so che infortunio sia, è traumatico per una carriera. Abbiamo una rosa molto striminzita anche perché non abbiamo giocatori del vivaio. Le rose devono essere allargate, sennò è un suicidio. Abbiamo un sacco di infortuni gravi, e la gente dice che ci stiamo lamentando, è assurdo. I miei giocatori stanno facendo cose straordinarie, oggi perdiamo un pezzo da novanta come Di Lorenzo. Ho messo Oliveira perché in questo momento mi dà più garanzie di Beukema, tutto qui. Dobbiamo qualificarci in Champions, ma andando avanti così diventa veramente dura, soprattutto con le altre che stanno facendo mercato, invece a noi bloccano il mercato, sono i numeri uno
