Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della partita della Fiorentina contro il Napoli. Le sue parole:
Brovarone: "Non si può prendere un gol così. Ecco cosa manca dal mercato"
Le parole di Bernardo Brovarone sul momento della Fiorentina al termine della sconfitta contro il Napoli al Maradona
Alla Fiorentina manca un Viera, un giocatore di quelle caratteristiche e un difensore sinistro di piede. Fabbian è molto deludente, fai fatica a vederlo mezzala in uno scacchiere come il nostro. Oggi dovevi iniziare la partita assaltando a mille all'ora, sfruttando la loro stanchezza. Non puoi prendere un gol del genere dopo pochi minuti. Dal mercato servono tre operazioni vere, per il momento è deludente. Il tempo c'è ancora in questi pochi giorni. E' dura lasciar correre tante cose, anche non di campo. Uno che vuole veramente far esplodere la piazza prende Sarri e giocatori di spessore. Mi sembra un post partita di due mesi fa. Quante volte bisogna ripetere che la prossima è una partita fondamentale? Le piccole vivono di questa fame, la salvezza per loro è come uno Scudetto. La Fiorentina, anche figuratamente, è una squadra che galleggia lì. Serve una società rigidissima, solo così si ottengono i risultati nel calcio.
