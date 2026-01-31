Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brescianini: “Credo che il Napoli avrà il nostro stesso approccio e stato d’animo”
news viola
Brescianini: “Credo che il Napoli avrà il nostro stesso approccio e stato d’animo”
La riflessione del numero 4 viola
Penso che come ha detto Vanoli saper soffrire faccia la differenza. Cerchiamo sempre di migliorare, anche in un momento come questo in cui i risultati non sono arrivati. Anche il Napoli un po' come noi arriva da partite in cui doveva fare un po' di più, credo che loro vorranno partire forte come noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA