Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Buongiorno sulla Fiorentina: “L’abbiamo studiata più dai video che in campo”
news viola
Buongiorno sulla Fiorentina: “L’abbiamo studiata più dai video che in campo”
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ai microfoni di DAZN
L'umore nostro è sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo. Guardiamo partita dopo partita e vedremo cosa riuscire a fare. Abbiamo preparato questa partita più dai video che dal campo, visto che dovevamo recuperare post Chelsea. Cerco di dare sempre il massimo, ho avuto alti e bassi ma continuando a lavorare migliorerò
© RIPRODUZIONE RISERVATA