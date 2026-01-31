Viola News
Buongiorno sulla Fiorentina: “L’abbiamo studiata più dai video che in campo”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ai microfoni di DAZN
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

L'umore nostro è sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo. Guardiamo partita dopo partita e vedremo cosa riuscire a fare. Abbiamo preparato questa partita più dai video che dal campo, visto che dovevamo recuperare post Chelsea. Cerco di dare sempre il massimo, ho avuto alti e bassi ma continuando a lavorare migliorerò

