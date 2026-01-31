Viola News
Marchini: “Nicolussi ha deluso. Ecco cosa comporta la crescita di Fagioli”

L'intervento di Giampaolo Marchini a Radio Bruno
Giampaolo Marchini, intervenuto al programma A pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha commentato le recenti dichiarazioni di Giuseppe Commisso e la situazione della Fiorentina:

«Le parole di Giuseppe Commisso confermano quanto detto in Duomo: la famiglia vuole proseguire il percorso con la Fiorentina. Tutto però va verificato sul campo, sia per la questione dello stadio sia per la catena di comando, che resta invariata. Ora l’imperativo è salvare la squadra».

Marchini ha poi sottolineato l’importanza della prossima sfida contro il Napoli: «Questo match è un passaggio cruciale. La Fiorentina deve cercare un risultato positivo perché non tutte le altre squadre in lotta per la salvezza riusciranno a fare punti contro il Napoli».

Infine, il focus sui giocatori: «Manca un vice-Fagioli. Nicolussi Caviglia ha deluso, e lo dico con malincuore. Fagioli, invece, ha trovato continuità e si sta dimostrando fondamentale, tanto che gli altri allenatori preparano le partite proprio per limitarlo».

