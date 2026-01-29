Il passo falso contro il Cagliari e l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Como. Dopo la grande vittoria di Bologna, la Fiorentina è rimpiombata in un vortice di negatività che le impone una reazione immediata. Di fronte si troverà un avversario complicatissimo in una partita difficilissima. La Fiorentina affronterà il Napoli alle 18:00 di sabato allo stadio Maradona, con gli azzurri reduci dalla dolorosa uscita in Champions League. Ecco dove vederla in tv e streaming.