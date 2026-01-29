Viola News
Tutte le info sul match del Maradona di sabato
Il passo falso contro il Cagliari e l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Como. Dopo la grande vittoria di Bologna, la Fiorentina è rimpiombata in un vortice di negatività che le impone una reazione immediata. Di fronte si troverà un avversario complicatissimo in una partita difficilissima. La Fiorentina affronterà il Napoli alle 18:00 di sabato allo stadio Maradona, con gli azzurri reduci dalla dolorosa uscita in Champions League. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Sabato 31 gennaio, ore 18.00Stadio Maradona, Napoli
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Marinozzi-Marcolin
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

