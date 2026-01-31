Ferrara: “Vice-Fagioli? Ho un’altra idea. Prenderei un Amrabat”

Il commento di Benedetto Ferrara su Radio Bruno

Redazione VN 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 13:46)

Bendetto Ferrara, intervenuto a A pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha espresso un’analisi approfondita sul momento della Fiorentina e sul futuro del club:

"Non mi eccitano queste dichiarazioni formali, come quelle fatte da Giuseppe Commisso. Vorrei sedermi a tavolino e capire quei mesi in cui padre e figlio hanno discusso del futuro della Fiorentina. Può darsi che una volta sistemato lo stadio la società venga messa in vendita, oppure Rocco abbia chiesto a Giuseppe di portare avanti il progetto iniziato a Firenze. C’è bisogno di avere fiducia. La priorità assoluta è salvare la squadra".

"Vorrei affrontare questa discussione anche sotto l’aspetto umano con il nuovo Presidente. A Napoli aspetto una partita vera, forse divertente e piacevole. La Fiorentina contro squadre che ti fanno giocare di solito rende bene, almeno per una porzione di partita. La sfida di Bologna non la considero nemmeno: c’erano strane dinamiche, il momento difficile del Bologna si è sommato alla rabbia per la scomparsa di Commisso. Contro Milan e Lazio la Fiorentina ha giocato bene, ma solo per un tempo. Partite che avrebbe potuto vincere".

"A Vanoli in questo momento non si può non voler bene. Si è trovato in trincea, a lottare contro gli altri e contro se stesso. Ha preso una Fiorentina ultima e ha dovuto affrontare anche la scomparsa del Presidente".

"Brescianini e Fabbian sono colpi interessanti. Gli esterni servivano e sono arrivati. Certo, è difficile ripescare il nuovo Salah. Il mercato lo giudico solo dopo aver visto quale difensore arriverà. Harrison mi sembra un giocatore normale. Quando Gilardino arrivò al Milan non giocava, certo aveva uno status; lo stesso valeva per Solomon in passato".

"Il ruolo più difficile da coprire resta il difensore: serve un giocatore forte. Se non trovi un’alternativa a Fagioli a centrocampo, allora punterei su un mediano di rottura, passando al 4-2-3-1. Un Amrabat, per intenderci".