Bruscolotti: “Napoli, senza Champions un disastro. Comuzzo? Vi spiego il momento”

Le parole dell'ex difensore dei partenopei

Redazione VN 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 14:02)

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ospite del programma A pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha commentato la situazione del Napoli e la sfida imminente contro la Fiorentina:

"C’è tanta delusione per la Champions League. Certo, ci sono state assenze, ma in alcune partite si poteva comunque sopperire. Dopo il Chelsea tutto il pubblico ha comunque applaudito la squadra. La gente di Napoli si immedesima nelle problematiche della squadra. Contro la Fiorentina è una partita molto delicata".

"Fiorentina? Sono quelle annate in cui non trovi una soluzione logica. È diventata un’annata difficile. Capitano. Quando le cose non vanno bene bisogna guardarsi in faccia e parlarsi a quattr’occhi. Serve consapevolezza dei propri mezzi. Parlo per entrambe le parti, ma soprattutto per il Napoli. Non andare in Champions sarebbe un disastro totale".

"Partita brutta? Dipende dallo spirito delle due squadre. Lo stesso McTominay non lo stiamo più vedendo. Giocano sempre gli stessi. Comuzzo? Con i giovani è normale che ci siano momenti buoni e momenti negativi. Quando i momenti buoni non arrivano si rischia tanto, perché non si ha ancora piena consapevolezza dei propri mezzi".