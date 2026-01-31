Baldini: “Da Vanoli voglio di più. Non abbiamo fatto nulla per difendere Palladino”

Il pensiero di Enzo Baldini

Redazione VN 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 14:48)

Enzo Baldini, intervenuto durante A pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina con uno sguardo che unisce passato recente e presente.

Secondo Baldini, in questa fase la squadra deve tornare a giocare “alla vecchia maniera”, badando soprattutto alla concretezza: «I punti per la Fiorentina oggi pesano ancora di più, anche a costo di prendere qualche ammonizione in più. Questa è una partita che non devi assolutamente perdere».

Baldimi ha poi voluto difendere con forza l’operato di Raffaele Palladino: «Non abbiamo fatto nulla per difenderlo. Ha battuto record che duravano da 60 anni, ha vinto otto partite di fila, ha convinto contro tutte le big. Eppure abbiamo messo in difficoltà la società: prima contro Palladino, poi contro Pradè e ora contro Ferrari. Palladino lo stimo anche come uomo: non sono in molti a lasciare 1,6 milioni sul tavolo senza avere un contratto in mano. Per me resta un ottimo allenatore».

Baldini ha ricordato anche il percorso fatto: «Abbiamo chiuso a 65 punti e fino a due giornate dalla fine potevamo andare in Champions. Nei momenti decisivi abbiamo perso giocatori importanti come Cataldi e Kean. Qualche domanda dovremmo farcela anche noi».

Sul presente, il riferimento è a Vanoli: «Mi aspetto qualcosa in più, soprattutto nella lucidità dei cambi. Raramente le sue scelte hanno cambiato il corso delle partite».

Infine, uno sguardo al futuro e alla sfida con il Napoli: «Credo che con 35 punti ci si possa salvare. La Fiorentina deve vincere le partite che deve vincere. Sono abbastanza ottimista dopo l’arrivo di Paratici. Con un Napoli al completo sarebbe proibitiva, ma il calcio sa sorprendere. E a Napoli abbiamo una tradizione positiva»