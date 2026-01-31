Vanoli: “Ottima gestione di Kean, ma Piccoli l’ha ben sostituito. Ora equilibrio”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Napoli:
Approfitto per ringraziare il presidente Commisso per le belle parole nei miei confronti e per il sacrificio fatto per esserci vicino qua a Napoli in questo momento, in cui stiamo lottando per un obiettivo importante e difficile.
Kean—
La sua è stata una buona gestione, l'abbiamo recuperato e ora speriamo di averlo sempre perché per noi è importante. Piccoli l'ha ben sostituito, il suo gol in Coppa Italia è stato da attaccante vero.
Formazione—
Il centrocampo è un po' più strutturato, dobbiamo avere equilibrio. Un passo importante che dobbiamo fare è questo, l'abbiamo capito soprattutto con le piccole, capire i momenti di attaccare e difendere nella partita.
