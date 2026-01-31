Conte: “Noi con tantissime assenze. Lukaku? Sta recuperando piano piano”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:
Abbiamo giocato molto bene con il Chelsea, non siamo stati premiati. C'è il rammarico di essere usciti, però al tempo stesso ci deve essere la consapevolezza che a livello europeo siamo lì, possiamo avere grandi soddisfazioni in futuro. Continuiamo ad avere diverse defezioni. Lukaku? Ha avuto un brutto infortunio, sta accelerando per recuperare, magari in qualche amichevole ritroverà minutaggio. Per noi è fondamentale.
