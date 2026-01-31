Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli. Ecco le sue parole:
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli
Anche se siamo partiti male, siamo stati bravi e sfortunati nel primo tempo sul palo di Piccoli. Nel secondo tempo ho visto un'ottima prestazione, ci meritavamo il pareggio. Abbiamo recuperato dei giocatori e dobbiamo ripartire da queste cose per le prossime sfide. Kean? Da adesso in poi deve essere continuo perché è importante per noi. Da sottolineare però la crescita personale di Piccoli nelle ultime partite. Sul gol di Gutierrez dobbiamo limare tutti i dettagli, serviva il raddoppio di Gudmundsson, era facile da leggere come situazione. Mentalità? Penso che questi ragazzi hanno dimostrato di averla, dobbiamo essere bravi a fare punti con le squadre che lottano con noi. Fagioli? Non finisce il calcio se ti marcano a uomo, deve essere bravo anche lui a smarcarsi come ha fatto nel secondo tempo. Mercato? La società sta lavorando. Quando cambi tanto non è facile entrare dentro un sistema. Alcuni stanno facendo fatica altri meglio come Solomon.
