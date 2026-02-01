Amoruso: “Pongracic un disastro, Rugani porta esperienza e mentalità”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:
Pongracic è un disastro, e non solo da ieri. Tutto il buono che ci aspettavamo da lui in costruzione non lo sta nemmeno più facendo, e in fase difensiva per gli avversari è troppo facile farlo cadere nei suoi errori. Ieri aveva le mani addosso a tutti, non puoi mica sempre trattenere gli avversari. E' in crisi, ha bisogno di un po' di panca perché è sempre fuori tempo e anche Comuzzo non sta bene perché al suo fianco non c'è nessuno che lo copre. Schierare Brescianini e Fabbian è stato un azzardo, si è puntato sulle assenze del Napoli ma non ha funzionato nel primo tempo e Vanoli si è sconfessato subito ad inizio ripresa. Ma giocare un solo tempo non basta. Rugani? Dobbiamo capire che è una situazione di emergenza, siamo a gennaio e non ci sono soldi. Dalla Juve avrei preso Gatti ma può fare comunque bene. Ha esperienza, ha condiviso lo spogliatoio con grandi personaggi, ha mentalità, sa come si difende grazie ad Allegri: è questo che mi fa ben sperare.
