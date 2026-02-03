Questa mattina la Repubblica si è soffermata sul calciomercato invernale della Fiorentina, chiuso con l’arrivo last minute di Daniele Rugani:
la Repubblica
Fiorentina, gennaio di rivoluzione: Rugani chiude il mercato della svolta
La Repubblica analizza il mercato viola
La sessione di gennaio ha rappresentato un passaggio cruciale per una Fiorentina lontana dalle aspettative estive e invischiata nella lotta salvezza. L’innesto del centrale juventino è il sigillo finale di una rivoluzione tecnica e dirigenziale, portata avanti tra campo e scrivanie, con Goretti operativo e Fabio Paratici già al lavoro dietro le quinte. Un mercato pensato per adattare la rosa al 4-1-4-1 di Vanoli e per rinviare gli investimenti più pesanti a giugno, con la permanenza in Serie A come priorità assoluta.
