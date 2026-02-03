Fiorentina, gennaio di rivoluzione: Rugani chiude il mercato della svolta

La sessione di gennaio ha rappresentato un passaggio cruciale per una Fiorentina lontana dalle aspettative estive e invischiata nella lotta salvezza. L’innesto del centrale juventino è il sigillo finale di una rivoluzione tecnica e dirigenziale, portata avanti tra campo e scrivanie, con Goretti operativo e Fabio Paratici già al lavoro dietro le quinte. Un mercato pensato per adattare la rosa al 4-1-4-1 di Vanoli e per rinviare gli investimenti più pesanti a giugno, con la permanenza in Serie A come priorità assoluta.