Questa mattina TuttoSport si è soffermato sui movimenti dell'ultimo giorno di mercato analizzando anche i movimenti in casa Fiorentina: l'arrivo di Rugani, la permanenza di Gosens, Dodò, Fortini e il giallo Kouame-Verona:
TS: “Rugani arriva, Gosens resta e scoppia il caso Kouamé-Verona”
Ultimo giorno di mercato viola: Rugani rinforza la difesa, Gosens resta, Dodò e Fortini verso il rinnovo, caos Kouame.
Molto attiva anche la Fiorentina che ha puntellato la retroguardia con Rugani in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza e ha accolto con piacere il no di Gosens al Nottingham Forest: il tedesco rimarrà così in maglia viola. Stessa cosa per altri due terzini corteggiatissimi come Dodò e Fortini, per i quali Paratici (sarà ufficialmente operativo da domani) lavorerà al prolungamento fino al 2030.
Il giallo di giornata ha visto protagonista proprio la Fiorentina che non è riuscita a completare la cessione di Kouame al Verona: il tesseramento sarebbe stato, infatti, depositato alle 20.01, ovvero fuori tempo massimo. La colpa sarebbe da attribuire alla società gialloblù che avrebbe sbagliato a fare il deposito. Ricorsi già in atto, con la Lega Serie A che si è presa qualche ora di tempo per vagliare bene la questione prima di pronunciarsi in maniera definitiva, anche se tendenzialmente in casi del genere è difficile mutare gli scenari. Vedremo
