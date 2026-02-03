TS: “Rugani arriva, Gosens resta e scoppia il caso Kouamé-Verona”

Il giallo di giornata ha visto protagonista proprio la Fiorentina che non è riuscita a completare la cessione di Kouame al Verona: il tesseramento sarebbe stato, infatti, depositato alle 20.01, ovvero fuori tempo massimo. La colpa sarebbe da attribuire alla società gialloblù che avrebbe sbagliato a fare il deposito. Ricorsi già in atto, con la Lega Serie A che si è presa qualche ora di tempo per vagliare bene la questione prima di pronunciarsi in maniera definitiva, anche se tendenzialmente in casi del genere è difficile mutare gli scenari. Vedremo