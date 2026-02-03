Mercato e salvezza: la strategia della Fiorentina tra esperienza e giovani

IL mercato invernale della Fiorentina è stato costruito con un obiettivo preciso: la salvezza. Tutti i nuovi acquisti sono arrivati in prestito con diritto di riscatto vincolato alla permanenza in Serie A, una formula che racconta bene la strategia della dirigenza viola.

Esperienza e gioventù si mescolano in una “cinquina” variegata: Rugani come guida del reparto difensivo, Brescianini e Fabbian per dare energia e dinamismo, Harrison e Solomon per aggiungere qualità e imprevedibilità sugli esterni. Una rosa più profonda e flessibile, pensata per affrontare una seconda parte di stagione complicata ma ancora aperta a scenari positivi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport