Il Dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. Nel suo intervento si è soffermato anche su Nzola e sull'interesse della Fiorentina per Thorstvedt:
Carnevali: “Nzola una sorpresa. Thorstvedt alla Fiorentina? Ecco come è andata”
Nzola non è una sorpresa. Già qualche anno fa quando era allo Spezia eravamo interessati a lui. Ora deve inserirsi in questo ambiente e spero che possa dare un contributo per migliorare ancora in fase realizzativa. Thorstvedt alla Fiorentina? Siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore. Noi però non dobbiamo accettare sempre la volontà di tutti gli altri. Ci sono delle regole e se il giocatore avrà il piacere di continuare ci saranno tutte le condizioni, altrimenti deciderà lui cosa fare. Comunque non erano arrivate offerte ufficiali
