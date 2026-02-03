Viola News
Guetta duro sul mercato: “Cessioni ok, acquisti insufficienti. Serve consapevolezza”

Vi proponiamo le parole di David Guetta al Pentasport odierno
Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, David Guetta ha parlato per esprimersi sul mercato e sul lavoro da fare per salvarsi:

La campagna cessioni è andata bene perché la Fiorentina si è liberata degli esuberi, ma la campagna acquisti è al di sotto della sufficienza. Evidentemente non ci si rende conto della situazione, c'è incoscienza: bisogna comprendere che questa squadra è terzultima. Mi pare che Vanoli non abbia dato alla squadra ciò di cui aveva bisogno. 'anno scorso avevi un portiere come De Gea che è stato protagonista di partite importantissime - vedi quella col Milan - e un attaccante da 7 che ti segnava quasi sempre e questo lo salvaguardia dalle attuali critiche.

Il lavoro negli anni

Negli anni la società ha venduto benissimo e comprato malissimo. Il prossimo anno ci sarà sicuramente da mettere mano al portafoglio. Quando vedevo Rugani in difesa della Juve e non ci giocavamo contro, sinceramente ero contento: questa era la mia fiducia nei suoi confronti, speriamo che la mia valutazione possa cambiare.

 

 

