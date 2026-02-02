Cecchi: “A Napoli segnali di vita. Non fate il funerale alla Fiorentina”

" Nedeljkovic è sicuramente una scelta molto diversa da Zappa . Il serbo sarebbe un colpo futuribile, mentre il terzino del Cagliari non lo vedrei come un possibile titolare la prossima stagione. Questo mercato mi sta lasciando tante perplessità. Credo che la Fiorentina abbia le carte in regola per salvarsi anche senza acquisti, ma il mercato mi lascia molti dubbi. Rugani che acquisto è? Per me la Fiorentina rimane messa come prima; non credo cambi molto rispetto a Pablo Marì. I due centrocampisti appena arrivati (Brescianini e Fabbian) sono molto simili. Per me insieme non possono giocare. Perché abbiamo preso due giocatori analoghi, invece di andare sul mediano più fisico? Questo rimane un grande dubbio sul mercato invernale. Fazzini è un calciatore simile a Fabbian . Manca assolutamente un giocatore muscolare in quel ruolo. Harrison e Solomon non mi stanno convincendo."

La gara col Napoli

"Il secondo tempo a Napoli mi ha lasciato buone sensazioni: credo proprio che la Fiorentina si salverà. Il primo gol subito è da Seconda Categoria, però, nella ripresa, la squadra ha dimostrato di poter giocare ad armi pari contro i partenopei. Due mesi fa, dopo la prima rete subita, questo gruppo si sarebbe disunito e avrebbe incassato tre o quattro gol; oggi, invece, reagisce e prova a pareggiare. Il colpo di testa di Gudmundsson e il palo di Piccoli sono due grandi occasioni. Se la Fiorentina mantiene questo carattere, contro squadre meno attrezzate del Napoli ci salveremo sicuramente. La salvezza è a un solo punto di distanza: non facciamo il funerale a questa squadra. La Fiorentina non si sta arrendendo e questa determinazione ci porterà all'obiettivo massimo stagionale, ovvero la salvezza."