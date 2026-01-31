SOLOMON 7 - Vivace, fa quello che ci aspetta da lui: punta l'uomo e spesso lo salta. Guadagna falli e raddoppia dietro, si vede poco al cross. Ma quando gli capita la palla vagante, la sfrutta a dovere segnando il gol che riapre la partita. Esce al 70'.
NAP-FIO 2-1
Partita preparata male da Vanoli, che poi la riaggiusta: ma non basta. Dodò e Fagioli si svegliano nella ripresa, Pongracic e Gosens in affanno
FABBIAN 5 - Male in palleggio, spesso si nasconde e sbaglia troppi appoggi banali. La cosa migliore è la torre in mischia a favorire l'occasione di Gudmundsson. Ci si aspetta molto di più. Fuori all'intervallo.
