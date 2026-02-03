L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a Toscana Tv della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Orlando: “Gosens non è più quello di prima. Piccoli? Meno primadonna di Kean”
news viola
Orlando: “Gosens non è più quello di prima. Piccoli? Meno primadonna di Kean”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando, sulla prova dei viola contro il Napoli e il momento di giocatori come Gosens
Con il Napoli la Fiorentina ha preso due gol evitabili. Se subisci due gol quasi sempre esci sconfitto. Gosens, con la sua esperienza, non può mandare Gutierrez sul sinistro a calciare. Non è più quello di una volta. Quello che stiamo vedendo quest'anno non è neanche paragonabile a quello della passata stagione. Le partite migliori le Fiorentina le ha giocatore contro squadre che la hanno lasciata giocare. Se invece Fagioli viene marcato a uomo è un problema. Non si costruisce quasi mai nulla. Piccoli si sacrifica molto per la squadra ed è molto meno primadonna di Kean. Fabbian e Brescianini insieme? Giusto così, sono stati comprati apposta e devono giocare. Con il Napoli non avrei mai tolto Solomon dopo la rete. Ha caratteristiche che nel finale sarebbero potute servire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA