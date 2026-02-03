Viola News
Orlando: “Gosens non è più quello di prima. Piccoli? Meno primadonna di Kean”

Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando, sulla prova dei viola contro il Napoli e il momento di giocatori come Gosens
L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a Toscana Tv della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:

Con il Napoli la Fiorentina ha preso due gol evitabili. Se subisci due gol quasi sempre esci sconfitto. Gosens, con la sua esperienza, non può mandare Gutierrez sul sinistro a calciare. Non è più quello di una volta. Quello che stiamo vedendo quest'anno non è neanche paragonabile a quello della passata stagione. Le partite migliori le Fiorentina le ha giocatore contro squadre che la hanno lasciata giocare. Se invece Fagioli viene marcato a uomo è un problema. Non si costruisce quasi mai nulla. Piccoli si sacrifica molto per la squadra ed è molto meno primadonna di Kean. Fabbian e Brescianini insieme? Giusto così, sono stati comprati apposta e devono giocare. Con il Napoli non avrei mai tolto Solomon dopo la rete. Ha caratteristiche che nel finale sarebbero potute servire.

 

