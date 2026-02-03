Masini: “Mancano un mediano e un centrale? Magari Vanoli ha chiesto altro”

Il cantante e grande tifoso viola, Marco Masini, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Le parole del cantante e grande tifoso viola, Marco Masini, sul mercato svolto dalla Fiorentina in questa sessione invernale
Difficile fare il mercato a gennaio e difficile capire chi l'ha fatto. Portare giocatori di alto livello quando l'obiettivo è la salvezza è complicato. Quello che è arrivato è un valore aggiunto, anche se non sono proprio i calciatori che per caratteristiche sarebbero serviti. Il nuovo dirigente potrebbe alzare, poi, con il tempo, il valore degli obiettivi.
Il mercato lo dovrebbero fare i direttori sportivi insieme all'allenatore. E supponendo che questo sia stato fatto, è molto probabile che Vanoli abbia richiesto di prendere giocatori con queste caratteristiche, altrimenti non si spiega. Tutti quanti abbiamo detto che sarebbe servito un medianaccio e un difensore importante, ma forse lui non ha richiesto questo. Cataldi ci avrebbe fatto comodo quest'anno, così come Sottil. Vendere tutti gli esterni in estate è stato un errore. Per me, da prendere, in difesa, era Luperto. Vista la situazione in cui è la Fiorentina. Era integro e arrivava da una buona stagione.
