Tuttosport: “Pessimismo su Rugani. Contro il Torino torna Kean”

Moise Kean è pronto a tornare. Contro il Torino sarà lui il riferimento di Vanoli

Dopo la presentazione di Fabio Paratici, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campo. la sfida col Torino sarà cruciale per le ambizioni di salvezza in casa viola. Difficilmente sarà la prima volta di Daniele Rugani, visto che sta seguendo un percorso personalizzato, come scrive Tuttosport. Filtra pessimismo sulla sua convocazione in vista di sabato. Sempre restando in tema di ex Juventus, Moise Kean tornerà a guidare l'attacco viola. La caviglia sta bene, e dopo 3 gare di riposo, Kean tornerà ad essere il riferimento avanzato di Vanoli, nella sperannza che i suoi gol possano tirare fuori dalle sabbia mobili la Fiorentina.