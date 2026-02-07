Il calciatore della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita giocata contro il Torino. Le sue parole:
Kean (conf): “Sono ottimista, ne usciremo. Anche nei giorni liberi al Viola Park”
Le parole in conferenza stampa del giocatore della Fiorentina, Moise Kean, al termine della gara contro il Torino al Franchi
Sulle condizioni—
Sto meglio, cerco di farlo ogni giorno per dare un contributo alla squadra nel weekend. Come stiamo noi? C'è da lavorare, tanto. Son troppi gol presi all'ultimo dove potevamo uscire da questa situazione. L'unica cosa è non abbattarsi, perché se lo facciamo ci uccide.
Sul messaggio di Paratici e cosa manca—
E' solo questione di dare di più. Bisogna dare di più. I gol presi all'ultimo? C'è da lavorare. Non possiamo permetterci di perdere punti così. Io sono molto ottimista di potercela fare.
Sulle parole di Paratici—
Il direttore è uno che mi ha fatto crescere tantissimo, son contento che sia venuto qua. Sono felice che sia venuto qua, perché è un grande dirigente. Mi ha dato forza. Ora c'è solo da vincere.
Sui tifosi—
Abbiamo bisogno di tutti, di Firenze. Ho bisogno dei compagni di squadra, di tutto lo staff. Siamo un grande gruppo e so che possiamo fare tanto.
Sul finale di partita—
Dovevamo marcare meglio, soprattutto sul gol di Maripan. Dovevamo stare più attenti, perché questo ci danneggia moltissimo. C'è da lavorare tanto su questo.
Sulle tante voci nelle ultime settimane—
Non ho letto. Sono tutte cose non vere, perché nei momenti di difficoltà son sempre stato con la squadra, anche nei giorni liberi ero al Viola Park a lavorare per la caviglia. Mi era successa una cosa personale importante in famiglia e mi era stato concesso qualche giorno, ma per il resto son sempre stato presente.
