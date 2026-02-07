Manor Solomon, ala della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino:
Solomon: “Non me lo spiego, succede sempre così. Dobbiamo trovare una soluzione”
Il commento dell'israeliano post match con dedica alla moglie incinta
Non lo so, non so perché succede. Penso sia successo tante volte, Milan, Lazio, non so come spiegarlo. È un peccato, dobbiamo fare il nostro gioco fino alla fine, lo sistemeremo, dobbiamo farlo. Non è un segreto che ci sia pressione, ma questa per me è una grande sfida. Penso che giochiamo molto meglio nelle ultime partite, ma come risultati non ci siamo. Dominiamo, creiamo, ma dobbiamo uccidere sportivamente l'avversario negli ultimi minuti. Speravo di festeggiare meglio il fatto che diventerò presto papà. Il gol è dedicato alla mia compagna.
