L’analisi di Lorenzo Amoruso nel post partita punta il dito contro la scelta tattica di Paolo Vanoli nel finale di Torino-Fiorentina, ritenuta decisiva nell’economia del pareggio.
Amoruso contro il cambio modulo di Vanoli: “Non puoi regalare campo in questo modo”
«Non puoi regalare il 70-80% di campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio. Negli ultimi 7 minuti non hanno avuto più alcuna pressione e questa è una cosa che non si può fare, altrimenti costruiscono occasioni e possibili pericoli, come poi è successo con la punizione che ha portato al gol del pareggio».
