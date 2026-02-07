Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso contro il cambio modulo di Vanoli: “Non puoi regalare campo in questo modo”

news viola

Amoruso contro il cambio modulo di Vanoli: “Non puoi regalare campo in questo modo”

Amoruso contro il cambio modulo di Vanoli: “Non puoi regalare campo in questo modo” - immagine 1
Il duro pensiero di Amoruso dopo Fiorentina-Torino
Redazione VN

L’analisi di Lorenzo Amoruso nel post partita punta il dito contro la scelta tattica di Paolo Vanoli nel finale di Torino-Fiorentina, ritenuta decisiva nell’economia del pareggio.

«Non puoi regalare il 70-80% di campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio. Negli ultimi 7 minuti non hanno avuto più alcuna pressione e questa è una cosa che non si può fare, altrimenti costruiscono occasioni e possibili pericoli, come poi è successo con la punizione che ha portato al gol del pareggio».

Leggi anche
Guetta: “Vanoli non mi è mai piaciuto. Ricordate anche i cambi col Cagliari?”
Solomon: “Non me lo spiego, succede sempre così. Dobbiamo trovare una soluzione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA