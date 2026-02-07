Guetta: “Vanoli non mi è mai piaciuto. Ricordate anche i cambi col Cagliari?”

Nel post partita di Fiorentina-Torino, ai microfoni di Radio Bruno, David Guetta ha espresso un giudizio durissimo sulle scelte di Paolo Vanoli e sulla gestione del finale di gara.

«Vanoli non era cultore della fase difensiva alla Conte? Entra Zapata e togli Solomon per Ranieri? Che segnale dai alla squadra facendo così? Perché ti prende paura contro il Torino. La Fiorentina prende una marea di gol nel finale e tutti decisivi. Da Luperto a Cagliari a Maripan oggi. Ricordiamo i cambi col Cagliari, fuori Solomon per Fortini. Menomale era il Leone dello spogliatoio».