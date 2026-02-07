Nel prepartita di Fiorentina-Torino, ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha spiegato il senso della sua scelta di approdare a Firenze, chiarendo subito il concetto già espresso in conferenza.
Paratici nel pre: “Consapevole dei rischi. Alla squadra ho mandato un messaggio”
«Firenze potrebbe sembrare una scelta incosciente, ma non lo è. Lo si è quando non si capiscono le conseguenze delle proprie decisioni. Io so benissimo cosa si rischia in questa stagione».
Il nuovo direttore sportivo viola ha parlato di una decisione presa con coraggio, motivata dalla fiducia nella proprietà, nelle infrastrutture e nelle persone con cui lavorare: «Ho scelto la Fiorentina con coraggio per la proprietà e per le infrastrutture di primo livello. Ci sono persone che mi piacciono e con cui si può lavorare bene. Abbiamo un bravissimo allenatore che sa smuovere le corde giuste. I ragazzi sono seri e sanno dove siamo».
Paratici ha poi ribadito il messaggio trasmesso alla squadra e all’ambiente: «Non bastano due o tre risultati. Soffriremo fino al 24 maggio».
Infine, un passaggio sul mercato invernale, rispetto al quale ha precisato il suo ruolo marginale: «Io sono arrivato il 4 febbraio, ho partecipato solo marginalmente al mercato. Le domande vanno fatte a Goretti e Ferrari. Sono arrivati giocatori di prospetto e anche internazionali».
Bello tornare, sono belle serate di calcio, per me una nuova-vecchia sensazione. Cerco di viverla al cento per cento. Non dovevo dire troppo alla squadra, abbiamo un allenatore bravissimo che sa cosa fare. Il concetto che credo di aver espresso anche in conferenza è quello della sofferenza che servirà mettere fino al 24 maggio, concentrati sulla salvezza.
