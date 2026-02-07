Paratici nel pre: “Consapevole dei rischi. Alla squadra ho mandato un messaggio”

Il nuovo direttore sportivo viola ha parlato di una decisione presa con coraggio, motivata dalla fiducia nella proprietà, nelle infrastrutture e nelle persone con cui lavorare: «Ho scelto la Fiorentina con coraggio per la proprietà e per le infrastrutture di primo livello. Ci sono persone che mi piacciono e con cui si può lavorare bene. Abbiamo un bravissimo allenatore che sa smuovere le corde giuste. I ragazzi sono seri e sanno dove siamo».