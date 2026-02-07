Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato prima della gara contro il Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Gudmundsson: “Vi dico come giocherò oggi. Stiamo aspettando il click”
news viola
Gudmundsson: “Vi dico come giocherò oggi. Stiamo aspettando il click”
Intervista flash dell'islandese nel pre partita
Quale versione di Gud vedremo oggi? Dipende sempre dalla partita, a volte mi fanno giocare largo, a volte prendo palla più basso. Oggi avrò tanta libertà, vedrete un po' tutto e spero di sfruttarla. Kean? Siamo felici di riaverlo in campo con noi, è fisico e veloce e in grado di essere una minaccia per tanti avversari. Dobbiamo approcciare questa partita tatticamente e fisicamente. Non è facile per la posizione in cui siamo, ma dobbiamo lottare. Stiamo solo aspettando il click, abbiamo qualità. Il Torino è una squadra pericolosa con attaccanti forti. Sarà una partita tosta, ma abbiamo la squadra per battere questo Toro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA