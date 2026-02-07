Baroni: “Ci giochiamo il futuro contro una Viola bisognosa. Vi spiego l’attacco”

Marco Baroni guarda al presente per costruire il futuro. A Sky Sport il tecnico del Torino ha sottolineato come tutto passi dalla prestazione della serata contro "una Fiorentina che ha bisogno di punti": “La classifica non ci piace, dobbiamo cambiarla. In questa partita ci giochiamo tutti qualcosa, io per primo”.
Le parole dell'allenatore del Torino poco prima del calcio d'inizio della sfida del Franchi contro la Fiorentina
Poi i singoli. Parole di apprezzamento per Kulenovic, che lo ha colpito per spinta, mobilità e spirito di squadra: “Sa attaccare l’area e ha giocate importanti, ora deve inserirsi nel gioco del gruppo”. Su Adams, invece, arrivano rassicurazioni: “Mi ha garantito che sta bene”.
Adams-Kulenovic? Che rientra dopo aver saltato la Coppa Italia, l'abbiamo preservato. Sandro ha fatto una partita di squadra martedì, è quel che serve oggi. Dobbiamo essere attenti nella gestione di Simeone. Kulenovic è mobile, deve stare dentro al gioco della squadra anche se ha pochissime ore di lavoro. Obrador viene da un'altra cultura calcistica ma ha qualità e voglio dargli fiducia"
