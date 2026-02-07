Baroni: “Ci giochiamo il futuro contro una Viola bisognosa. Vi spiego l’attacco”

Marco Baroni guarda al presente per costruire il futuro. A Sky Sport il tecnico del Torino ha sottolineato come tutto passi dalla prestazione della serata contro "una Fiorentina che ha bisogno di punti": “La classifica non ci piace, dobbiamo cambiarla. In questa partita ci giochiamo tutti qualcosa, io per primo”.

Poi i singoli. Parole di apprezzamento per Kulenovic, che lo ha colpito per spinta, mobilità e spirito di squadra: “Sa attaccare l’area e ha giocate importanti, ora deve inserirsi nel gioco del gruppo”. Su Adams, invece, arrivano rassicurazioni: “Mi ha garantito che sta bene”.