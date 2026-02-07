Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Kean: “Ci è andata un po’ di sfiga, serve difendere meglio. Firenze merita di più”
news viola
Kean: “Ci è andata un po’ di sfiga, serve difendere meglio. Firenze merita di più”
Le riflessioni dell'attaccante, a segno contro il Torino
La frase della Bibbia sulle scarpe? Dobbiamo essere ottimisti, sono molto credente. Oggi ci è andata un po' di sfiga, bisogna essere un po' più attenti e difendere meglio. Di sicuro piangerci sopra è ancora peggio, dobbiamo lavorare. Firenze merita di più, a nessuno piace stare in quella posizione. Non sono uno che si accontenta facilmente, so che ogni volta devo far meglio. Oggi sono rientrato sia per la Fiorentina sia per la Nazionale.
Paratici—
Mi conosce da tanto tempo, so che può fare grandi cose e portare alla Fiorentina un grande contributo. Noi dobbiamo lavorare come fa lui. Mi ha sempre aiutato e fatto crescere, le sue nei miei confronti sono state belle parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA