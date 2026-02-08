Bucchioni e le scelte di Vanoli: “Non puoi cambiare i due interni in quel momento”

Le parole di Enzo Bucchioni dopo il fischio finale di Fiorentina-Torino

Redazione VN 8 febbraio - 00:29

Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha criticato duramente la gestione della Fiorentina nella partita pareggiata contro il Torino, sottolineando come le scelte di Vanoli abbiano favorito la rimonta granata. Secondo il giornalista, i cambi nel centrocampo viola hanno fatto perdere equilibrio alla squadra proprio quando era riuscita a controllare la partita: «Non puoi cambiare due interni in mezzo al campo in quel momento, perché ci sono meccanismi, distanze e equilibrio già stabiliti. Così inizi a perdere palloni, ti arretri e ti spaventi».

Bucchioni ha poi aggiunto: «Il Torino ha tirato poco prima del gol, ma la Fiorentina si è impaurita e ha preso il pareggio su un errore evitabile. Serve un leader in difesa, qualcuno che dia sicurezza e parli alla squadra. Senza questo, la paura diventa un filo conduttore».

Infine il giornalista ha puntato il dito anche sul mercato: «Servivano difensori forti, ne è arrivato solo uno infortunato. La società non può cambiare miracolosamente la situazione, ma gli errori fatti devono essere corretti al più presto, perché ora mancano 19 punti per salvarsi e ogni passo falso pesa».