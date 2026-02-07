Dazn – Paratici tarantolato al gol di Solomon: “Calma, che uno lo facciamo!”

Il nuovo ds ha vissuto con enfasi la sua prima partita alla Fiorentina

Come riportato da Dazn al termine di Fiorentina-Torino 2-2, Fabio Paratici ha vissuto la sua prima gara ufficiale da ds viola con una certa enfasi sugli spalti.

Al gol dell'1-1 firmato da Manor Solomon, infatti, l'ex dirigente del Tottenham è stato pizzicato dalle telecamere dell'emittente mentre parlava infervorato con Goretti al suo fianco, invocando calma: "Calma, calma, che uno lo facciamo!" , il suo labiale.

E infatti poco dopo ha segnato Kean, da lui stesso definito in sede di presentazione il miglior attaccante italiano. Probabilmente perà Paratici non aveva previsto la rete del pareggio nel finale di Maripan...