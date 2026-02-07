Vanoli (Sky): “I cambi li rifarei assolutamente. Non abbiamo solo capito la dinamica”

L'intervista del tecnico dopo la gara da ex contro il Torino

Redazione VN 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 23:51)

Paolo Vanoli ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, con lucidità il pareggio maturato contro il Torino, soffermandosi soprattutto sugli aspetti tattici e sugli errori che hanno inciso sull’andamento della partita.

«La nostra intenzione era mettersi a cinque perché loro hanno grandi saltatori. I cambi li rifarei assolutamente», ha spiegato il tecnico viola, difendendo le proprie scelte. «Siamo andati in fatica solo perché non abbiamo capito la dinamica della partita. Dovevamo rimanere più alti sugli esterni».

Vanoli ha poi riconosciuto alcune lacune già viste in passato: «Si sono ripetuti i soliti errori. Ci meritavamo una vittoria, ma non possiamo partire dall’1-0 sotto. Anche oggi abbiamo creato tanto e avuto una reazione da grande squadra. Stiamo cercando l’ultimo step».

L’allenatore ha puntato l’attenzione anche sull’atteggiamento collettivo: «Serve un atteggiamento più positivo, incitare il compagno. Sulle palle inattive ci stiamo lavorando, ma la rete presa è un’ingenuità clamorosa».

Infine l’analisi su alcune situazioni specifiche: «Ilkhan era libero di giocare per tempi sbagliati in uscita, cose che abbiamo corretto nel secondo tempo. Abbiamo lasciato troppe volte libero il loro mediano e Fagioli ha fatto fatica a capire quando andare in avanti a pressare. Loro sono una squadra strutturata e non possiamo concedere certe situazioni».