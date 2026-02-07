Baroni: “Potevamo trovare il 2-0. Risultato importante contro una squadra forte”

Il tecnico granata ha sottolineato il peso della gara e il valore dell’avversario: «Ci tenevo perché era una partita importante, contro una squadra forte che sta facendo bene e che aveva bisogno di punti. Anche per noi era fondamentale: la classifica non ci piace e vogliamo migliorarla. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la partita e potevamo trovare anche il secondo gol». Baroni ha poi ricordato le difficoltà della vigilia, tra impegni ravvicinati e problemi fisici: «Venivamo da una gara infrasettimanale, con pochi giorni di recupero, e siamo stati in emergenza con dieci infortunati. Alcuni sono rientrati, ma dovevo dosarne il minutaggio. Faccio i complimenti alla squadra per il piglio tenuto fino alla fine».