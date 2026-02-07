Nel post partita di Fiorentina-Torino, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN mostrando soddisfazione per il pareggio conquistato nel finale dai suoi.
Baroni: “Potevamo trovare il 2-0. Risultato importante contro una squadra forte”
Il tecnico granata ha sottolineato il peso della gara e il valore dell’avversario: «Ci tenevo perché era una partita importante, contro una squadra forte che sta facendo bene e che aveva bisogno di punti. Anche per noi era fondamentale: la classifica non ci piace e vogliamo migliorarla. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la partita e potevamo trovare anche il secondo gol». Baroni ha poi ricordato le difficoltà della vigilia, tra impegni ravvicinati e problemi fisici: «Venivamo da una gara infrasettimanale, con pochi giorni di recupero, e siamo stati in emergenza con dieci infortunati. Alcuni sono rientrati, ma dovevo dosarne il minutaggio. Faccio i complimenti alla squadra per il piglio tenuto fino alla fine».
L’allenatore del Torino ha evidenziato anche le limitate rotazioni a disposizione: «Dalla panchina avevo un solo centrocampista, Anjorin. Vlasic era squalificato ed è per noi un giocatore insostituibile. Ci prendiamo questo risultato per la caparbietà con cui la squadra lo ha cercato e voluto».
Infine, uno sguardo al percorso complessivo e alla necessità di crescere: «Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non ho mai cercato alibi. Con il mercato sono arrivati ragazzi con energia e voglia di far bene. Dobbiamo costruire un’identità attraverso lavoro, dedizione e partecipazione. Il gruppo sta diventando sempre più squadra e il mio compito è trasferire ai ragazzi l’energia che ho dentro».
