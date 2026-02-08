Aglietti: “Vanoli e squadra, sempre i soliti errori difensivi. Com’è possibile? “

A "Viola" su Rtv38Alfredo Aglietti, ex allenatore di Novara, Verona e Brescia tra le altre, analizza il momento viola evidenziando il problema dei gol subiti:
Opinione condivisa da molti è che la Fiorentina in campo non abbia veri leader. Allora deve essere l'allenatore a fare il leader, tramite le sue conoscenze, le sue letture, tramite il gioco che vuol vedere espresso in campo dai suo calciatori. E invece ad ogni partita vediamo sempre i soliti errori ed il solito atteggiamento. Contro il Torino sullo 0-1 i quattro difensori hanno avuto quattro letture differenti, non giocando di reparto. Ci sono allenatori che dedicano ore durante la settimana a provare i movimenti difensivi, qui spesso manca la lucindità a trovare la soluzione giusta, sia in campo che in panchina.
