Francesco Flachi attacca tutti i giocatori della Fiorentina dopo la prestazione contro il Torino. A Toscana TV, l'ex attaccante viola, ha criticato l'atteggiamento degli uomini di Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi durissimo: “Giocatori sopravvalutati. Sei ultimo e Kean si fa i capelli rossi?!”
news viola
Flachi durissimo: “Giocatori sopravvalutati. Sei ultimo e Kean si fa i capelli rossi?!”
Flachi sulla Fiorentina
L’atteggiamento dei calciatori è un problema evidente: sembrano trascinarsi in campo. Però Paratici non scende sul terreno di gioco; è uno che di calcio ne capisce e quando arriva dice di dover entrare con la testa dura, da carro armato. Se un dirigente parla così dopo che anche l’allenatore ha ammesso che la squadra è fragile, allora il problema è serio. Situazioni del genere vanno sistemate nello spogliatoio. La verità è questa: Palladino l’anno scorso ha fatto un lavoro eccezionale, portando la squadra oltre i suoi reali limiti. Kean ha segnato 20 gol, De Gea ha fatto cose incredibili, e insieme hanno garantito circa 25 punti. Se da 65 togli quei 25, restano 40: ed è questo il vero valore della Fiorentina. Qui parliamo di giocatori medi, sopravvalutati e senza carattere. L’allenatore ormai sembra confuso perché questi calciatori non reagiscono in nessun modo: non sai se trattarli con dolcezza o prenderli di petto. Adesso l’obiettivo è salvarsi, non puoi permetterti di alimentare ulteriori tensioni. Quando mandi via tre allenatori, la statistica dice che il rischio più concreto è la retrocessione. Questa rosa ha limiti evidenti e ci portiamo ancora dietro l’illusione dello scorso anno, quando però molte cose girarono per il verso giusto. Sono giocatori che si credono molto più forti di quello che sono. Io per primo dovrei stare zitto, visto che di errori ne ho fatti tanti. Però se sei ultimo in classifica, Kean, non puoi presentarti con i capelli rossi come se fossi una star.
© RIPRODUZIONE RISERVATA