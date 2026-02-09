Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola FOTO – Ma chi marcava Maripan? L’inspiegabile modo di difendere dei viola

news viola

FOTO – Ma chi marcava Maripan? L’inspiegabile modo di difendere dei viola

FOTO – Ma chi marcava Maripan? L’inspiegabile modo di difendere dei viola - immagine 1
Lo scatto che "inchioda" la difesa della Fiorentina
Redazione VN

E' passato un giorno da Fiorentina-Torino, ma tutt'ora sembra davvero complicato dare una spiegazione ai gol subiti dalla difesa di Paolo Vanoli. Casadei, nell'azione del primo gol, si trova a colpire indisturbato. Con tutta la linea della difesa colpevole di non aver comunicato tra di loro, in particolare Dodò che non segue i movimenti dei suoi compagni.

Per non parlare del pareggio al 94', dove Maripan è saltato completamente indisturbato davanti a Parisi e Piccoli che, come potete vedere in foto, perdono completamente il contatto con l'uomo(davanti a lui c'era Simeone, altro giocatore senza marcatura).

LEGGI ANCHE

Non si vede nella foto in questione, ma aggiungiamo che Dodò era sulla destra ben prima del primo palo e non stava marcando nessuno, Comuzzo era piazzato sul secondo palo, Ranieri e Pongracic ben oltre quindi fuori dalla zona di pericolo per la porta di De Gea. Zapata, il più temuto e forse marcato da distanza da Comuzzo come si vede era lontano, Non sappiamo invece chi dovessero marcare Ranieri e Pongracic. In definitiva una sistemazione mal concepita dalla difesa viola che non è purtroppo nuova a  questi errori di reparto.

Qui lo scatto:

FOTO – Ma chi marcava Maripan? L’inspiegabile modo di difendere dei viola - immagine 1
FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 7: Guillermo Maripan of Torino FC heads on goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on February 7, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Il weekend complicato della Fiorentina: risultati sfavorevoli e errori in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA