FOTO – Ma chi marcava Maripan? L’inspiegabile modo di difendere dei viola

Non si vede nella foto in questione, ma aggiungiamo che Dodò era sulla destra ben prima del primo palo e non stava marcando nessuno, Comuzzo era piazzato sul secondo palo, Ranieri e Pongracic ben oltre quindi fuori dalla zona di pericolo per la porta di De Gea. Zapata, il più temuto e forse marcato da distanza da Comuzzo come si vede era lontano, Non sappiamo invece chi dovessero marcare Ranieri e Pongracic. In definitiva una sistemazione mal concepita dalla difesa viola che non è purtroppo nuova a questi errori di reparto.