Prima o poi doveva succedere, del resto non si poteva sperare in eterno che il Lecce non vincesse più una partita da qui a fine campionato. Il problema è che è successo proprio quando la Fiorentina, per l'ennesima volta in questo campionato, si è fatta riprendere negli ultimi minuti di gioco. Il 2-2 siglato dal Torino al 94' è stato una mazzata, seguita poi dalle vittorie del primo pomeriggio domenicale, ovvero quelle del Parma in casa del Bologna (0-1) e del Lecce all'ultimo tuffo sull'Udinese al Via del Mare (2-1).
Il weekend complicato della Fiorentina: risultati sfavorevoli e errori in campo
Il weekend complicato della Fiorentina: risultati sfavorevoli e errori in campo
La vittoria del Lecce, ma anche quella del Parma, sono una vera e propria mazzata per la squadra di Vanoli
Perché se le altre alla fine delle loro partite segnano e vincono, a Firenze succede il contrario. E la classifica parla chiaro: 18 punti in 24 partite giocate, una miseria per una rosa come quella viola. Adesso resta da vedere cosa faranno lunedì sera la Cremonese in casa dell'Atalanta e il Cagliari a Roma contro i giallorossi. Anche se i sardi viaggiano a +10 sulla Fiorentina, un po' come un sorprendente Parma a +8. Da Como - impegno durissimo - in poi la Fiorentina non potrà permettersi ulteriori passi falsi.
