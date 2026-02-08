Il weekend complicato della Fiorentina: risultati sfavorevoli e errori in campo

La vittoria del Lecce, ma anche quella del Parma, sono una vera e propria mazzata per la squadra di Vanoli

Prima o poi doveva succedere, del resto non si poteva sperare in eterno che il Lecce non vincesse più una partita da qui a fine campionato. Il problema è che è successo proprio quando la Fiorentina, per l'ennesima volta in questo campionato, si è fatta riprendere negli ultimi minuti di gioco. Il 2-2 siglato dal Torino al 94' è stato una mazzata, seguita poi dalle vittorie del primo pomeriggio domenicale, ovvero quelle del Parma in casa del Bologna (0-1) e del Lecce all'ultimo tuffo sull'Udinese al Via del Mare (2-1).