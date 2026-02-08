Dal Viola Park: oggi seduta di scarico, domani giorno libero

Viola News
La Fiorentina torna in campo per la seduta di scarico
Dopo il pareggio di ieri sera contro il Torino la Fiorentina torna subito in campo per la seduta di allenamento. Per chi è sceso in campo si tratta di una seduta di scarico al Viola Park. Domani Vanoli ha dato il giorno libero alla squadra che tornerà sotto carico nella giornata di martedì.

Non c'è tempo da perdere, la partita con il Como si avvina e la Fiorentina non può permettersi passi falsi. Il video dal Viola Park:

