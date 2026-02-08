Fiorentina… in moneta! Nel 2026 verrà coniata una valuta per il centenario viola

No, non è una richiesta del club, ma un'emissione della Gazzetta Ufficiale

Una moneta ufficiale dello Stato per celebrare il centenario della Fiorentina. Non è un’iniziativa simbolica del club, ma un’emissione autorizzata con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel 2026 verrà coniata una moneta d’argento da 5 euro, in versione proof con elementi colorati, dedicata ai 100 anni dalla fondazione dell’ACF Fiorentina. Avrà corso legale a partire dal 5 febbraio 2026 e sarà realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’autrice è Silvia Petrassi. Sul dritto comparirà il giglio viola con la scritta «Repubblica Italiana» e gli anni 1926 e 2026; sul rovescio, una veduta di Firenze con il valore nominale e il marchio della Zecca di Roma.

Il contingente e le modalità di vendita saranno comunicati con un successivo provvedimento, ma una cosa è già certa: per il centenario viola, la Fiorentina finirà ufficialmente… in moneta.