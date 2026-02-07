VIOLA NEWS news viola Fiorentina-Torino, Rugani nemmeno in panchina. Il motivo

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino. I viola hanno ritrovato Moise Kean davanti, mentre Gosens si siede in panchina a favore di Parisi. Per quanto riguarda invece il neo-arrivato Daniele Rugani, brutte notizie: il difensore, infatti, sembrava prossimo almeno alla convocazione contro i granata, invece alla fine non risulta nella lista dei convocati per la gara di stasera.

E' evidente che il giocatore non abbia ancora recuperato a pieno dal problema che lo sta tenendo da oltre un mese fuori dal campo, e che i viola lo vogliano preservare in vista dei prossimi impegni. Tra l'altro Rugani è stato anche escluso dalla lista UEFA, nella quale sono rientrati invece Fabbian, Harrison e Solomon a discapito di Brescianini.

