Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: Parisi per Gosens. La scelta su Brescianini/Fabbian

Fiorentina Torino formazioni
Le scelte di Vanoli e Baroni per Fiorentina-Torino
La Fiorentina ospita il Torino al Franchi nella sfida valida per il 24° turno di Serie A (DOVE VEDERLA), un incrocio che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza per la squadra di Vanoli. Ecco di seguito gli undici titolari scelti dal tecnico dei gigliati e da Baroni per quanto riguarda i granata.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean,  Gudmundsson. All. Vanoli.

TORINO (3-5-2):  Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.

NAPLES, ITALY - JANUARY 31: Moise Kean of ACF Fiorentin during the Serie A match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 31, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
