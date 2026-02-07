La Fiorentina ospita il Torino al Franchi nella sfida valida per il 24° turno di Serie A (DOVE VEDERLA), un incrocio che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza per la squadra di Vanoli. Ecco di seguito gli undici titolari scelti dal tecnico dei gigliati e da Baroni per quanto riguarda i granata.
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: Parisi per Gosens. La scelta su Brescianini/Fabbian
partite
Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: Parisi per Gosens. La scelta su Brescianini/Fabbian
Le scelte di Vanoli e Baroni per Fiorentina-Torino
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA