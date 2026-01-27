Fiorentina e Como si sfidano allo Stadio Franchi. Un ottavo di finale particolare, visto il momento di forma dei viola. Vanoli e Fabregas hanno scelto il loro 11. Ecco le formazioni ufficiali:
Fiorentina-Como, formazioni ufficiali: Vanoli stravolge, dentro Balbo ed i nuovi
La Fiorentina sfida il Como di Fabregas in Coppa Italia. Le formazioni ufficiali delle due squadre
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour, Brescianini, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Paolo Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Sergi Roberto; Kuhn, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
