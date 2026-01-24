Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, 22esima giornata di campionato. Vanoli, che non ha a disposizione l'acciaccato Parisi, sceglie di schierare invece Solomon dal primo minuto sulla corsia esterna avanzata. Per il Cagliari, Pisacane opta per un 3-5-2 con Esposito e Kilicsoy in attacco. Ecco le formazioni ufficiali.
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: ancora Piccoli. Solomon dall’inizio
partite
Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: ancora Piccoli. Solomon dall’inizio
Le scelte di Vanoli e Pisacane.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lazzerini, Fortini, Ranieri, Kospo, Kouadio, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Harrison, Fazzini, Braschi, Balbo. All.: Vanoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Cavuoti, Dossena, Sulemana, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All. Pisacane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA