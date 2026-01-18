Bologna-Fiorentina, formazioni ufficiali: Piccoli per Kean. La scelta su Brescianini

Le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, 21esima giornata di campionato. Italiano si affida ai suoi titolarissimi, Vanoli non sorprende e parte ancora con i nuovi acquisti Solomon e Brescianini in panchina. Fuori anche Fabbian, trattato dai viola in questi giorni.