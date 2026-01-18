Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, 21esima giornata di campionato. Italiano si affida ai suoi titolarissimi, Vanoli non sorprende e parte ancora con i nuovi acquisti Solomon e Brescianini in panchina. Fuori anche Fabbian, trattato dai viola in questi giorni.
Bologna-Fiorentina, formazioni ufficiali: Piccoli per Kean. La scelta su Brescianini
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
